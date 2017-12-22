احباط أكبر عملية تهريب كوكايين في المطار.. بطلتها إمرأة!

أحبطت المديرية العامة للجمارك اليوم الجمعة، أكبر عملية تهريب كوكايين عبر مطار بيروت الدولي.

وقد أعلن وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر” عن احباط لأكبر عملية تهريب كوكايين بواسطة مسافرة آتية من فنزويلا الى بيروت عبر فرنسا.

وعلّق خليل على العملية بالقول: “تعليماتنا في هذا الإطار مشددة بعدم التساهل أبداً فيما يخص سلامة اللبنانيين وأمنهم، والتنبه أكثر في فترة الأعياد”.

وفي المعلومات أن المرأة الموقوفة، هي من التابعة الفنزويلية، وتبلغ من العمر 80 عاماً، وكانت تنقل حوالى 31 كلغ من المخدرات.