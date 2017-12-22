الطفلة الرضيعة التي عُثر عليها في البقاع.. قلبها ما زال يخفق

أفاد مراسل “لبنان 24” في البقاع بأنّ الطفلة الحديثة الولادة، التي لا يتعدى عمرها الـ48 ساعة، والتي عُثر عليها صباح اليوم الجمعة في سهل بلدة كفردان – قضاء بعلبك، والتي نقلت إلى مستشفى دار الأمل على أنّها متوفاة، ما زالت على قيد الحياة. وقد أكّد المعنيون في المستشفى ألمر موضحين أنّ وضعها الصحي حرج وهي تحت المراقبة المشددة.

ولدى معاينة الطبيب الشرعي للطفلة لإعطاء إفادته حول سبب الوفاة، تبيّن أنّ الرضيعة تجاوبت مع الكشف، فتمّ إجراء الإنعاش لها من جديد.

وكان أفيد بأنّ الطفلة توفيت بعدما لم تستجب لمحاولات إنقاذ حياتها والإسعافات الأوّلية التي أجريت لها حين نقلت إلى المستشفى.

وكان عامل سوريّ عثر على الطفلة حديثة الولادة في المنطقة المذكورة، وكانت موضوعة داخل صندوق من “الكرتون”، وقد ظهر عليها آثار نزيف من الفم، فيما كانت كذلك فاقدة للوعي تماماً.

المصدر: لبنان24