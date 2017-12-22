القصة الكاملة لعملية السطو على فرنسبنك.. أوبشن وطريق فرعية!

استفاق “أنطوان.ش” على سرقة سيارته الرباعية الدفع من امام منزله في منطقة فاريا – كسروان، حيث ادعى ضد مجهول ومن يظهره التحقيق بجرم سرقة سيارته. وبعد قرابة الساعة ضجّت وسائل الإعلام بخبر عملية السطو المسلح الذي تعرض لها مصرف فرنسبنك فرع المنصورية.

وكشفت معلومات خاصة لموقع رادار سكوب أنه في تمام الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الجمعة وصلت سيارة رباعية الدفع نوع تويوتا طراز لاند كروزر وهي السيارة نفسها التي سُرقت من فاريا، ولكن بإضافة “option” جديدة الا وهي الزجاج القاتم، وبداخلها ثلاث شبان بمن فيهم السائق.

ترجّل الاول وبيده بندقية نوع “بومب أكشن” فيما الثاني يحمل مسدساً حربياً ودخلا الى المصرف فأصيبت مديرة الفرع بحالة من الهلع وبدأت بالصراخ بطريقة لا إرادية، فأقدم احدهما على لكمها بهدف اسكاتها وتمكنا من سلب 44 مليون ليرة لبنانية و38 ألف دولار اميركي. فضلاً عن حقائب بعض الموظفين.

ولفتت مصادر امنية لموقع رادار سكوب أن العصابة سلكت طريق فرعية نحو مدرسة عين نجم التي تنفذ فوق منطقة الرويسات، وتركوا السيارة داخل احد احراش عين سعادة حيث كانت سيارة أخرى بانتظارهم ثم تواروا عن الأنظار. وأشارت المصادر الى انهم اعتمدوا الزجاج القاتم لتسهيل انتقالهم وعدم لفت الانظار انهم مقنعين. واكدت ان وجهتهم باتت معروفة وموقعهم أصبح تحت اعين الاجهزة الامنية وقريباً ستسمعون بشرى التوقيف من قبل شعبة المعلومات.

في سياق متصل كشفت مصادر ميدانية لموقع رادار سكوب أن أحد المواطنين طارد العصابة بهدف تعقبها وابلاغ الاجهزة الامنية إلا ان لم يُكمل طريقه بعدما تخوّف من الإستفراد به خصوصاً عند اكتشاف وجهتهم، واعتبرت المصادر ان أحداً لم يجرؤ على التقدم نحو العصابة التي اعتمدت على عامل المفاجأة والسرعة ونجحت في عمليتها.

فقد اضحت العمليات الجرمية “مُربحة” لأصحاب السوابق بحكم تخصصهم في السجن وتأليفهم للشبكات من داخله. ومن المؤكد أن التحقيق سيكشف ان من نفّذ عملية السطو اليوم هم من أصحاب السوابق وعلى دراية تامة ان عقوبتهم لن تتعدى الثلاث سنوات وبعدها يخرجون وينعمون بالاموال المسروقة.

فهل يحسم القضاء في العهد الجديد هذا التراخي ويُصدر أحكامه المبرمة ويجعل امثال هؤلاء عبرة لمن اعتبر؟

المصدر: رادار سكوب