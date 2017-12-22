بالفيديو.. إضاءة شجرة الميلاد على صخرة الروشة

نشر موقع “الدفاع المدني” فيديو للتحضيرات والتجهيزات التي تمت لتزيين شجرة الميلاد على صخرة الروشة، بعد ان وقع الاختيار هذا العام أن توضع الشجرة على الصخرة الصخرة “واجهة العاصمة بيروت التي تختصر معاني التحدي والصمود”، بحسب بيان الدفاع المدني.

وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال رعايته إضاءة شجرة الميلاد السنوية “إننا صامدون مثل صخرة الروشة، وفرحون مثل شجرة الميلاد والوضع الأمني ممتاز”.