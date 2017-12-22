سيتي سنتر بيروت يهنّئ المحال التجارية لاحترامها نظام التقييم البيئيّ

نظّمت شركة “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، للسنة الثانية على التوالي حفل توزيع جوائز لتكريم المحال التجاريّة الجديدة التي التزمت بنظام التقييم البيئي الخاص بالشركة.

وهذه هي المحال التجارية التي احترمت نظام التقييم البيئيّ الخاص بمجموعة ماجد الفطيم والمتعلّق بالإستدامة والمحافظة على البيئة لهذه السنة:

المحال التي نالت 5 نجوم:

– Med By Duo

– Stradivarius

– Bershka

4 نجوم:

– Wycon

– Pepe Jeans

– Tape a l’oeil

3 نجوم:

– H&M Man

– Only

– Marwa

سيتي سنتر بيروت هو المركز التجاريّ الوحيد في لبنان الذي حصل على شهادة LEED الذهبيّة ويستمرّ بالمحافظة على أعلى معايير الإستدامة البيئيّة من خلال تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم ضمن محيط صديق للبيئة.