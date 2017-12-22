طفلة داخل صندوق من الكرتون مرمية في السهل!

عثر عامل سوريّ على طفلة حديثة الولادة في سهل ضيعة كفردان غربي مدينة بعلبك، موضوعة داخل صندوق من “الكرتون”.

وظهر على الطفلة آثار نزيف من الفم وهي فاقدة للوعي تماماً، وقد نقل العامل الطفلة الى منزل رئيس بلدية كفردان الذي نقلها بدوره الى مستشفى دار الامل الجامعي حيث بدأ الفريق الطبي باجراء ما يلزم لها من انعاش محاولة لابقائها على قيد الحياة.

لكن الطفلة التي لا يتعدى عمرها الـ48 ساعة فارقت الحياة ولم تستجب لمحاولات انقاذ حياتها، بحسب ما اشار رئيس البلدية.

وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً في الحادثة.

إشارة الى أنها المرة الثانية التي يُعثر فيها على طفل مرمي بهذه الطريقة في هذه المنطقة.