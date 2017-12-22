عائلة ريبيكا دايكس: “بيكي كانت فخورة بعملها في لبنان”

توجهت عائلة الموظفة البريطانية في سفارة بريطانيا التي قتلت في لبنان ريبيكا دايكس برسالة لمناسبة رحيلهم من لبنان، اليوم، مع جثمان ريبيكا، جاء فيها:

“كانت الأسابيع الماضية الاصعب في حياتنا، انما نصرّ على شكر السلطات اللبنانية وقاضي التحقيق على العمل الذي قاموا به من اجل كشف الحقيقة بخصوص وفاة عزيزتنا ربيكا.

و قد علمنا بسرور، من محامينا، ان حضرة قاضي التحقيق كان حريصا على تأمين حقوق المدعى عليه اثناء كافة مراحل التحقيق، ليتمكن من الادلاء بافاداته بكلّ حرية بخصوص الافعال المنسوبة اليه.

نشكر المسؤولين وكلّ شخصّ عرف بيكي لدعمهم خلال هذه المحنة.بيكي كانت فخورة بالعمل الذي قامت به في لبنان.

ومرة أخرى، سنقدر احترامكم لمصابنا الاليم خلال هذه الفترة الحزينة من الحداد”.