بالصورة.. قام بأكثر من 10 عمليات سرقة في بيروت.. هل وقعتم ضحيته؟

صـدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

“بتاريخ 21/12/2017 أوقفت دورية مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت المدعو: م. ق. ( مواليد عام 1993، لبناني) للإشتباه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة البرج في وحدة شرطة بيروت، اعترف بارتكاب اكثر من 10 عمليات سرقة للألبسة من محال تجارية في مدينة بيروت، وذلك عن طريق كسر الـ barcode المغناطيسي الملصق بالثياب.

لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمال سرقات مماثلة في بيروت، الحضور إلى مركز فصيلة البرج في وحدة شرطة بيروت، الكائن في مبنى الاطفائية مقابل مقبرة الباشورة، أو الاتصال على الرقم: 656317/01، لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه”.