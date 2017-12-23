بالصور: سوري ولبناني يؤلّفان عصابة سرقة.. هذا ما عثر عليه في منزلهما

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ الآتي: “حصلت في الآونة الأخيرة في منطقتي الشوف وعاليه، عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت منازل لا يقصدها مالكوها إلّا في خلال فصل الصيف أو في عطلة نهاية الأسبوع.

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت بتاريخ 19/12/2017 من توقيف الفاعلَين في مكان إقامتهما في بلدة بعلشميه، وهما:

– و. ح. (مواليد عام 1995، لبناني).

– ع. ش. (مواليد عام 1995، سوري).

بتفتيش منزلهما، عُثر في داخله على كميات كبيرة من المسروقات، وهي عبارة عن بندقية كلاشنكوف، وثماني بنادق صيد من أنواع وأعيرة مختلفة، وكميات كبيرة من الخرطوش، إضافةً إلى ضبط مجموعة هائلة من الأدوات الكهربائية والمنزلية (تلفزيونات، مولدات كهرباء، مضخات مياه، سجاد، نحاسيات، آلات موسيقية، قوارير غاز، مشروبات روحية، “غالونات زيت”، مناظير، خرضوات وغيرها…)

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بأكثر من /14/ عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع في المنطقتين المذكورتين، وتبيّن انهما من أصحاب السوابق في مجال السرقة، والموقوف الثاني كان قد أوقف سابقاً في سجن رومية لتعاطيه المخدرات. كما اعترف الأخير “بتصريف” عدد من التلفزيونات والبنادق المسروقة في بلدة بريتال البقاعية، وذلك مقابل كمية من المخدرات للاستعمال الشخصي.

أودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته”.