أسينسيو خارج الريال؟!

أكدت صحيفة “ديلي أكسبريس” البريطانية الاثنين، أن ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبرز الإنكليزيين يسعيان لضم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الصاعد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن أسينسيو يعاني من تجاهل مستمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يفضل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في خط الهجوم على حساب الاعتماد على اللاعب الشاب، وهو ما سيدفع لاعب مايوركا السابق لتقليد ألفارو موراتا والتفكير في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أسينسيو (21 عاما) لعب 883 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف، كما شارك في لقاء وحيد كأساسي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر نادي ريال مدريد خدمات الثلاثي خاميس رودريغيز وماريانو دياز وألفارو موراتا في الصيف الماضي، كما يبتعد النادي الإسباني الموسم الحالي عن صدارة الليغا الإسبانية بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة.