“اوبر لبنان” في أول تعليق رسمي على مقتل ريبيكا دايكس!

علّق فريق “اوبر” لبنان على حادث مقتل الموظفة في السفارة البريطانية ربيكا دايكس على يد احد سائقي الشركة وقال في بيان: ” لقد فُجعنا في الأيام الأخيرة جراء الحدث المريع الذي وقع في بيروت منذ أيام. ما زلنا تحت وقع الصدمة في حين أن الضحية وعائلتها لا تفارقان بالنا ودعواتنا”.

وأضاف البيان: “لقد تساءل الكثيرون عن إجراءات التحقق من السائقين الذين يستخدمون تطبيق أوبر في بيروت. في لبنان، لا يُسمح بتاتاً لأي سائق استخدام تطبيقنا إلا إذا كان سائق تاكسي مرخصاً من الدولة، ويمكن لهؤلاء السائقين نقل الركاب إما عبر تطبيق مماثل لتطبيقنا أو مباشرة من الشارع عند مناداة الركاب إليهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للسائقين الحصول على رخصة تاكسي عمومية من دون تقديم سجل عدلي خالٍ من أية أحكام ومطابق للشروط التي تنص عليها الدولة”.

وأكد البيان انه “يجب على جميع السائقين الراغبين في استخدام أوبر في لبنان توفير المستندات الحكومية اللازمة وسجل عدلي خالٍ من أية أحكام قبل التمكن من استخدام تطبيقنا للقيادة. ولا يُسمح بتاتاً لأي سائق بالعمل على تطبيقنا إذا لم يكن يستوفي هذه الشروط. بالإضافة إلى اشتراط الدولة على السائقين الحصول على رخصة سيارة عمومية للتمكن من العمل كسائق تاكسي، نحن بدورنا نفرض على السائقين إظهار سجل عدلي نظيف قبل قبولهم على منصتنا”.

وختم البيان: “لطالما كانت السلامة والأمان من أهم أولوياتنا ونحن في أوبر ملتزمون دائماً بسلامة جميع مستخدمي تطبيقنا”.