بشرى سارة للمصابين بهذا المرض في لبنان

أصدر وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرارا يقضي بمنح مصابي الهيموفيليا الموافقة فترة سنة، بدل من 6 اشهر، على الملفات الطبية المقدمة للجنة الطبية من اجل الحصول على العلاج، تسهيلا لمسار معاملاتهم الطبية ولتخفيف وطأة المسار الاداري المطلوب للحصول على العلاج.

بدورها، شكرت جمعية long wing butterfly association الوزير حاصباني على قراره الداعم لحالات الهيموفيليا، مشيرة الى أنّ “الوزير قد وضع الهيموفيليا في اوليات سلم اهتماماته منذ تبوئه وزارة الصحة اللبنانية، مع اطلاق حملة التوعية للجمعية عام 2017 الى رعايته لسباق الرالي وغيرها من النشاطات، التي حولت الهيموفيليا من حالة صامتة الى حالة معروفة بغية دعمها على المستويات كافة