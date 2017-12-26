بعد المنخفض الجوي.. طقس اليومين المقبلين عكس توقعاتكم

لا منخفض جوي آخر سيطل علينا، بحسب تقديرات نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني:
الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
الطقس المتوقّع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.
الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصّةً في جنوب البلاد ممّا يؤدّي لظهور طبقات خفيفة من الغبار.
الخميس: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات خفيفة من الغبار.
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