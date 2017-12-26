تستضيف، حالياً، بلدان الحوض الشرقي للبحر المتوسط المرتفع الآزوري الذي تمدد من الجزائر نحو العراق ورفع قيم الضغط الجوّي الى 1025hpa فوق لبنان وسوريا وبدد المنخفض الجوّي قبل موعده المحدَّد، وهو يحرّك مجدداً نشاط المرتفع شبه مداري الواقع على خط 30 شمال خط الاستواء، ويشمل سيناء وجنوب العراق وشمال المملكة السعودية، وسينتج عن هذا النشاط تدفّق لرياح جنوبية شرقية مغبرّة نحو لبنان وفلسطين وسوريا وارتفاع بدرجات الحرارة، وفق ما أفاد الأب ايلي خنيصر عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك”.

من جهة أخرى، يُعمّق المنخفض الإيسلاندي قيمه الى 979hpa فوق الدول السكاندينافية ويوسّع سيطرته نحو جنوب شرقي اوروبا حيث ستصل قيم الضغط الى 1005hpa فوق اليونان يوم الخميس فتنشل حركة الآزوري بين جزر اليونان وليبيا ويتراجع بسرعة نحو المحيط الأطلسي، فتتهيّأ الأجواء لوصول منخفضات اوروبا نحو قبرص وشمال مصر.

امّا نشاط الشبه مداري، لن يخمد الاّ مع وصول الرياح الغربية الباردة، وذلك فور اقتراب المنخفضات الجوية من اليونان.

امّا طقس لبنان ليوم الأربعاء فغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء مغبرة في طبقات الجو العليا. تزداد نسبتها يوم الخميس بسبب تمركز كتل عملاقة من الغبار الأبيض بين سيناء وجنوب سوريا وشمال الأردن.

الحرارة على الساحل: 22 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلاً

الرطوبة بين 45 و 55%

الغبار بنسبة 35% ترتفع يوم الخميس الى 45%

الضغط الجوّي : 1022hpa

الرياح جنوبية شرقية وشرقية في الشمال، سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة، تنشط في الجنوب لتصل الى 40 كلم في الساعة.