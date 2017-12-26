تجنبوا هذه الطرقات…

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “ستقوم احدى الشركات المتعهدة، بإجراء حفريات لتوصيل “ريغارات” واعادة تزفيتها، اعتباراً من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي في تواريخ 26، 27، 28و29/12/2017 وذلك في الأماكن التالية:

1- امام حلويات الاخلاص / طريق صيدا القديمة باتجاه مفرق فصيلة الشياح بعرض الطريق (دون قطع او تحويل السير).

2- على تقاطع مار مخايل لتوصل “ريغار” على ان يتم التنفيذ بتحويل السير جزئياً على المسلك الغربي ليعود الى مساره الطبيعي (دون قطع السير اثناء التنفيذ).

3- امام شركة “Opel” بالقرب من شركة “Nissan” لتوصل ريغار دون قطع او تحويل للسير. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.

كذلك أصدرت بياناً جاء فيه التالي: “استكمالاً لمشروع تأهيل الاسواق الداخلية والارث التراثي في مدينة طرابلس، ستقوم احدى الشركات بأعمال حفر في محلة القلعة على مرحلتين:

-المرحلة الاولى على الطريق المؤدية من مفرق القلعة باتجاه طريق زغرتا، حيث سيتم منع مرور السير على الطريق المذكورة من الساعة 22.00 من تاريخ 27/12/2017 ولغاية الساعة 4.00 من تاريخ 28/12/2017.

-المرحلة الثانية على الطريق المؤدية من مفرق القلعة باتجاه باب الحديد، حيث سيتم منع مرور السير على الطريق المذكورة، اعتباراً من الساعة 22.00 من تاريخ 28/12/2017 لغاية الساعة 4.00 من تاريخ 29/12/2017.

وسيتم في خلال المرحلتين، منع مرور الشاحنات والآليات الكبيرة صعوداً ونزولاً على الطريق في الاوقات المحددة، وتحويل السير الى الطريقات

المجاورة. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

كما “ستباشر إحدى الشركات المتعهدة اعتباراً من تاريخ اليوم 26/12/2017، تنفيذ المرحلة الثالثة من اعمال اعادة تأهيل طريق الشام الدولية في منطقة بحمدون، بتكملة تأهيل الطريق ما بين مفرق شانيه ومقابل محطة كورال/ المسلك الغربي باتجاه بيروت. ستؤدّي هذه الأشغال إلى:

1-تحويل السير باتجاه صوفر على المسار البديل المؤقت داخل بلدة شانيه ليعود الى مساره الطبيعي عند مدخل شانيه الشمالي.

2-تحويل الخط نزولاً عند بدء الاعمال قرب محطة كورال بحيث يصبح على المسلك المتجه صعودا ثم يعود الى مسلكه الطبيعي عند مفرق شانيه الجنوبي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.