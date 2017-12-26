سجال عون – بري.. بعبدا تحضّر الرد

علّقت مصادر سياسية بارزة مواكبة للسجال الدائر بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم ترقية “ضباط دورة عون” عبر “لبنان 24″، فأكّدت أنّ “وتيرة التصريحات سوف تتصاعد في الأيّام المقبلة، وأنّ هناك جهة وزارية مقرّبة من بعبدا تقوم بتحضير ردّ قانوني، دستوري وإداري على ردّ الرئيس بري الذي أدلى به اليوم أمام زواره”.

وتشير المعلومات إلى أنّ “بعبدا سوف تتبنى هذه الدراسة الدستورية”. ولفتت المصادر إلى أنّه “منذ فترة زمنية ليست بعيدة، مرّ مرسوم مشابه بنفس الطريقة ولم يوقعه وزير المال ولم يأخذ هذه الأبعاد”.

المصدر: لبنان24