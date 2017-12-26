شاب يبتزّ فتاة قاصراً لاستغلالها جنسياً.. ماذا في التفاصيل؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “بتاريخ اليوم 26/12/2017، وعلى أثر توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن إقدام مواطن على ابتزاز إحدى القاصرات اللبنانيات، مهدّداً إيّاها بنشر صورها بهدف استغلالها جنسياً، ونتيجةً للمتابعة الدقيقة، تمكّنت الشعبة من توقيف المشتبه به في مدينة النبطية، ويدعى ه.س. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسية).

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. وبتفتيش هاتفه عثر على صور عائدة لفتيات شبه عاريات، كان قد تعرف عليهن بنفس الطريقة. وتمّ تسليمه إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

إنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذّر من خطورة تكاثر هذه الظاهرة، وتطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، ويتمّ استغلالهم من قبل الاخرين، وكذلك عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات من خلال الإتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 293293/01، لإجراء المقتضى القانوني”.