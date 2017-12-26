للمرة الاولى من 2014.. انخفاض عدد النازحين السوريين في لبنان

تراجع عدد النازحين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ العام 2014، وفق ما قالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين الثلاثاء لوكالة “فرانس برس”.

ووثقت الأمم المتحدة في نهاية تشرين الثاني وجود 997,905 نازحين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع 1,011,366 في كانون الأول العام 2016.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد للوكالة بإنه “بلغ عدد النازحين مليون شخص في نيسان 2014، وهذه المرة الأولى الذي ينخفض فيها إلى أقل من ذلك”.

وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد النازحين السوريين في لبنان أربع مرات سنوياً لتقييم الدعم الذي يحتاجونه.

ويأتي التراجع في أعداد النازحين السوريين، وفق أبو خالد، لأسباب عدة بينها انتقالهم إلى بلد آخر او عودتهم إلى سوريا أو الوفاة.

وبين العام 2011 وأيلول العام 2017، غادر نحو 49 ألف نازح سوري لبنان في اطار برنامج الأمم المتحدة لاعادة التوطين في دول أخرى منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا.

وغادر آخرون بمبادرات شخصية ومنهم من سلك طريق التهريب الأكثر خطورة إلى اوروبا.

ولا يمكن للامم المتحدة، بحسب أبو خالد، تحديد العدد الدقيق للنازحين الذين عادوا إلى سوريا، مشيرة إلى “بضعة آلاف في العام 2017”.