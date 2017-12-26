معظم اللبنانيين أصبحوا في شرم الشيخ وإسطنبول هرباً من الغلاء!

لم يعد الإحتفال بسهرة رأس السنة في لبنان كما كان عليه في العهود السابقة، أين هي الحفلات الصاخبة والإعلانات التي كانت تزيّن شوارع لبنان عن حفلات يحييها كبار النجوم حتى البرامج على الشاشات لم تعد كما كانت عليه “أيام العزّ”.

لا شك أن الوضع الإقتصادي الذي لم يعد هو أيضاً بخير هوالسبب الرئيسي لتراجع الإقبال على الحفلات التي عادة ما تكون جدّ باهظة تصل حدود الألف دولار أميركي بيد أن أقل حفلة في مطعم عادي تكلّف 150 دولاراً أميركياً للشخص الواحد.

35% من اللبنانيين إختار هذه السنة السفر إما إلى مصر وهي الوجهة الأولى لهم وتحديداً شرم الشيخ أو إلى تركيا التي تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر نظراً للأسعار المقبولة التي تقرها مكاتب السياحة والسفر.

في هذا السياق أكد صاحب مكتب “هوليداي تورز” للسفريات محمد التل، في حديث مع “ردار سكوب”، أنّ النسبة الأكبر من اللبنانيين إختارت السفر إلى “شرم الشيخ” مقابل تكلفة مقبولة جداً قياساً لأسعار الحفلات في لبنان.

وأضاف “بدلاً من دفع 150 دولار أميركي لحضور حفلة عادية جداً عدا عن مصاريف الثياب وأشياء اخرى رأى المواطن اللبناني انه من الأفضل دفع 300 دولار أميركي وتمضية 3 ليالي في شرم الشيخ”.

كذلك الأمر بالنسبة إلى “إسطنبول” فسعر البطاقة مع حجز فندق وتنقلات من المطار إلى الفندق وعكس ذلك مع رحلات داخلية لا تصل إلى الـ600 دولار أميركي مقابل عدة أيام هناك، فيما هنا الذهاب إلى حفلة متوسطة لبضع ساعات سيكلف أكثر من ذلك، بحسب التل.

ولفت التل الى “ان أسعار الرحلات ستصبح أقل من ذلك بعد موسم الأعياد لتصبح مصر وتركيا من الدول التي يقصدها اللبناني للتسوق كونها أرخص من لبنان في جميع الأحوال حتى لو لم يكن هناك عيد.”

وإعتبر ان مكتبه يقدم خدمات مميزة مقابل أسعار منافسة، لهذا السبب معظم الذين سافروا معه سابقاً أعادوا الكرّة مجدداً. فالخدمة الصحيحة والصدق في التعامل أهم من أي إعلان في الصحف.

بحسب كلامه فإن “هوليداي تورز” تعتزم إطلاق رحلات سفر جديدة إلى دول جديدة وبأسعار مقبولة وخدمات ممتازة كون السفر ثقافة وحاجة لكل شخص مثل التعلّم.

المصدر: رادار سكوب