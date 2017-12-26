نهاية لبنان بحصول “حزب الله” على الأكثرية بالانتخابات

وصف مرجع قيادي الأوضاع السياسية في لبنان، قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من ايار المقبل، بالمتشابكة والمتداخلة ببعضها.

جاء هذا الوصف، على حد تعبيره، نتيجة انتهاء مفاعيل ما يسمى بفريقي “8 و14” آذار، والاستعاضة بتحالفات جديدة فرضتها المبادرة التي اتخذها الرئيس سعد الحريري لإنهاء الشغور الرئاسي، والتي ساعدت على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ونبه المرجع عبر “السياسة”، جميع القوى السيادية إلى “ضرورة عدم السماح لحزب الله بالفوز بالأكثرية النيابية في الإنتخابات المقبلة، لأن في ذلك نهاية للبنان السيد الحر المستقل، وربطه مباشرة بالمشروع الصفوي الإيراني، أسوة بما هو قائم في العراق وسوريا”.

ورأى أن “حزب الله لم يعد بحاجة للقيام بإنقلاب عسكري لتحقيق أهدافه، طالما لديه قوى سياسية يستطيع الضغط من خلالها، في حال تمكن من الفوز بالأكثرية في ظل تلهي الخارج بمشاكله”.

السياسة الكويتية