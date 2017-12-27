الحرارة المرتفعة لن تدوم طويلًا.. هذا ما ينتظركم بدءًا من الأحد!

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن طقس اليوم سيكون مستقرا مع انخفاض في درجات الحرارة الى حدود 16 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً مع رياح شرقية.

وفي تفاصيل الأيام المقبلة، جاء التالي:

*الخميس 28/ 12/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 18 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً .

* الجمعة 29/ 12/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و25 درة ساحلاً.

* السبت 30/ 12/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 15 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً.

* الاحد 31/ 12/ 2017: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر.

* الاثنين 1/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجة بقاعاً و19 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر.

* الثلاثاء 2/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 10 درجة بقاعاً و19 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر.

* الاربعاء 3/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.