المتعاقدون اعتصموا أمام “التربية”.. وهذا ما وعدهم به حمادة!

نفّذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي، والأساسي والمستعان بهم والأجراء وكلية التربية، اعتصاماً أمام وزارة التربية بدعوة من هيئة التنسيق التعاقدية.

ورفع المشاركون شعارات “من كلّ لبنان جئنا نطالب بحقنا لنعيش بكرامتنا” و”يا نواب الامة انصاف المتعاقدين هو استحقاق وطني بامتياز”.

وتحدث خلال الاعتصام كل من: حمزة منصور باسم لجنة المتابعة وحسن أسعد باسم متعاقدي الأساسي ونزيه الجباوي باسم هيئة التنسيق.

وأكدت الكلمات رفع أجر الساعة وتثبيت المتعاقدين فوق شرط السنّ والعمل بالمرسوم الذي يقضي بإعطاء بدل معيشة وفتح كلية التربية وأعلنوا رفضهم للمباراة المفتوحة والمحصورة.

ثم التقى وفد من المعتصمين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، لنحو نصف ساعة. ونقل منصور عن حمادة والمدير العام أنّ هناك نية لرفع أجر الساعة، والدراسة أصبحت جاهزة وسيتم تحويلها إلى مجلس الخدمة المدنية لإعطاء الرأي بنسبة الزيادة، التي قالوا إنّها 26 مليار تحتاج إلى تمويل.

وانتقل وفد من ممثلي المتعاقدين إلى “تلفزيون لبنان” لإعلان مطالبهم وتحركهم المستمر والذي يتضمن زيارة إلى مقرّ عين التينة، على أن يستمر الاعتصام حتّى منتصف اللّيل.