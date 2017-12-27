بعد أقل من 3 أشهر على صدورها.. صحيفة “الاتحاد” تحتجب!

أبلغت إدارة صحيفة “الإتحاد” اللبنانية العاملين لديها اليوم، أن يوم غد الخميس سيصدر العدد الأخير من الصحيفة. رئيس تحرير الصحيفة مصطفى ناصر أبلغ جميع الموظفين من صحافيين ومصوّرين وتقنيين أن اليوم الاربعاء هو آخر يوم عمل لهم في الصحيفة التي ستقفل مكاتبها في وسط بيروت.

وأثار الخبر حالة من الهلع في مكاتب الصحيفة التي بدأت بالصدور منذ نحو 3 أشهر. ولم تبلغ الادارة الموظفين بدفع اي حقوق او تعويضات، في حين أشارت معلومات إلى أن أسباب الاقفال ليست مادية.

“لبنان 24” حاول الاتصال بناصر، لكنه لم يجب على هاتفه.