جائزة 500$ لمن يجد كلب كارين رزق الله وفادي شربل

نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله عبر صفحتها على فيسبوك صورة منشورا لكلبها الضائع من نوع “يوركشاير”, وقالت انه فُقد ليلة الميلاد في منطقة أدما, طالبة ممن يجده الاتصال بها وبزوجها فادي شربل على الرقم 03518947 وسينال مكافأة بمبلغ 500 $.

وأكدت رزق الله لـ “ليبانون ديبايت” ان “الكلب خرج من باب المنزل عشية الميلاد ولم ينتبه أحد له, وضاع, وعلى الارجح ان يكون صادفه أحد المارة ولم يعرف اصحابه.”

مشيرة الى ان “سبب المكافأة هو التعلّق الشديد للعائلة بهذا الكلب, ولتحفيز من وجده على الاتصال بنا لاعادته”, راجية تسليمه لهم في اقرب وقت.

وناشدت رزق الله كل من يعرف عن كلبها شيء الاتصال لابلاغها.