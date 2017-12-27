رياحٌ مصحوبة بغبار أبيض لـ3 أيام.. قبل عودة المنخفضات الجوية!

بعدما حلّ الآزوري ضيفاً في المنطقة وحرّك، مجدّداً، نشاط المرتفع شبه المداري، تنشط الرياح الجنوبية الشرقية نحو الأردن وسوريا ولبنان لثلاثة أيام تصل سرعتها الى 50 كلم في الساعة جنوباً وفي عكار، و65 كلم في الساعة على الجبال، مصحوبة بغبار أبيض.

في المقابل، يتراجع المرتفع الآزوري عن شمال افريقيا، يوم الخميس، نحو المحيط الأطلسي، ويفتح الطريق امام المنخفضات الجوية لتسلك خط المتوسط من خلال ايطاليا والبحر الأدرياتيكي واليونان.

*طقس لبنان ليوم الخميس: غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وغبار في طبقات الجوّ.

*الحرارة على الساحل: 22/23 نهاراً و15 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و7 ليلاً، في البقاع: 18 نهارا و8 ليلاً.

*الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 25 و50 كلم في الساعة.

*الرطوبة: 45%

*الضغط الجوّي: 1017hpa