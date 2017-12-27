طقس الايام المقبلة: رذاذ وضباب.. والبرد قارس ليلا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

*الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

*الطقس المتوقع يوم غد الخميس، غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية بعد الظهر. اما الجمعة فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

*درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 الى 22 درجة، على الجبال من 9 درجات الى 17 درجة، في الأرز من 5 درجات الى 12 درجة وفي الداخل من 7 درجات الى 19 درجة.

*الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

*الانقشاع: جيد الى متوسط.

*الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%.

*حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.