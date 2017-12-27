عصابة لبنانية تخطف سورياً على الحدود.. والفدية 3000 دولار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 12/12/2017، ادّعى ذوو (م. ا.، مواليد عام 1996، سوري) أنّه غادر بلدة جزين باتجاه الحدود اللّبنانية السورية، من أجل الدخول إلى محافظة حماه عبر أحد المعابر غير الشرعية لإنجاز جواز سفر، حيث تمّ اختطافه لدى وصوله إلى المنطقة الحدودية، وطالب خاطفوه بفدية لقاء إطلاق سراحه، الذي جرى مقابل مبلغ 3000 دولارٍ أميركي تم دفعه من قبل ذويه للخاطفين.

بنتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من تحديد هوية شخصين من المجموعة الخاطفة وتوقيفهما وهما:

– ب. ز. (مواليد عام 1998، لبناني).

– ع. ز. (مواليد عام 1995، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، حيث أكّد الأول أنّه سلم الضحية للخاطفين، والثاني أنّه استلم (م. ا.) من الخاطفين كي يعبر به الحواجز الأمنية من الحدود إلى بيروت بهوية لبنانية بغية إطلاق سراحه، كما تبيّن أن لهما 5 شركاء لبنانيين.

كما تم توقيف سائق السيارة الذي أقل المخطوف الى المنطقة الحدودية يوم اختطافه.

أودع الموقوفون القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة”.