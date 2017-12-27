قرف حمادة وانكفاؤه!

تتوقف اوساط سياسية متابعة عند حالة الانكفاء التي يعيشها وزير التربية مروان حمادة، تعبيرا عن احباطه من الحالة التي تسود مجلس الوزراء، إزاء الملفات التربوية، فضلا عن اصطدامه مع فريق التيار الوطني في الوزارة الأمر الذي أشعر حمادة بقلة الفاعلية وعدم القدرة على تمرير ما يريده من قرارات.

وتشير الأوساط الى ان كل ذلك، ادى الى حالة من المراوحة والترهل في عمل الوزارة، وتبدو إحدى أبرز القضايا، قضية عدم التزام المدارس الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب.

وعُلم أن هذا الملف يمر بحالة من التخبط وعدم الوضوح، اذ ان المدارس الخاصة لم تلتزم بحسب ما ينص عليه قانون السلسلة، كما ان الوزارة لم تقدم البدائل المجدية لعدم الالتزام بتطبيق السلسلة، وبدت حائرة بين مطرقة المؤسسات الخاصة وسندان معلمي التعليم الخاص.

يذكر ان حمادة قد بات مُقلاً في الآونة الأخيرة في استقبالاته التي تتصل بمراجعات تتعلق بوزارته.