ماذا يجري في مطار بيروت؟

أعلنت مديرية الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ببيان، أنه “استنادا إلى دراسة قامت بها مصلحة الأبحاث والدراسات للبيانات الإحصائية لمدة 5 سنوات متتالية من عام 2012 وحتى عام 2017، والتي أظهرت أن عدد الطائرات اليومي التي تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بين مغادرة وقادمة خلال 24 ساعة يتراوح ما بين 160 و170 طائرة، وقد وصل إلى أعلى نسبة في السنوات الثلاث الأخيرة، فتجاوز عدد الطائرات الـ170 ليصل إلى 192 طائرة سنة 2015 في فترة ما قبل عيد الميلاد وعيد رأس السنة مع رحلات الحج إلى العراق. ولفتت إلى وجود تزايد سنوي لعدد الرحلات خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة بنسبة تتراوح ما بين 7 في المئة و15 في المئة عن العدد قبل”.

وأشارت الدراسة إلى أن “الزيادة في فترة العيدين ومن سنة إلى أخرى هي بنسبة 2 في المئة، مقدرة أن عدد الرحلات اليومية المتوقعة للفترة الممتدة ما بين 16 -12 – 2017 (16 من شهر 12 من عام 2017) إلى 8 من كانون الثاني من عام 2018 سيتجاوز الـ200 طائرة يومية”.