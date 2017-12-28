أم لثلاثة أطفال جثة معلقة بحبل عند مدخل منزلها في البوشرية

عُثر على سيدة في العقد الثالث من العمر مقتولة شنقاً في البوشرية شارع الاشورية.

وبحسب التفاصيل التي حصل عليها موقع “رادار سكوب”، فإن سيدة من الجنسية العراقية تدعى “ن.ش” متأهلة من “ر.” ولديها ثلاثة اطفال، خرجت نحو مدخل المبنى الذي تقطنه في شارع الاشورية – البوشرية – المتن، حيث يوجد خيمة حديد وعلّقت حبلاً ووقفت على كرسي وعمدت على شنق نفسها. وقد حضرت الأدلة الجنائية التي عاينت موقع الحادث فيما كشف الطبيب الشرعي على الجثة لتحديد أسباب الوفاة وباشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادث.

مصادر ميدانية كشفت لموقع “رادار سكوب” عن تعرض الضحية للعنف الأسري من قبل زوجها منذ فترة طويلة، الامر الذي قد يكون دفعها الى الإنتحار. ولفت مصدر أمني لرادار سكوب ان الزوج استدعي الى التحقيق مع بعض الجيران للإستماع الى افاداتهم وقد يخضع لفحص مخدرات بعد ورود معلومات عن تعاطيه للمخدرات للتوسع في التحقيق معه. واعتبر المصدر أن الشبهات لا تحوم حالياً حول الزوج ولكن قد يكون المسبب في انتحار زوجته.