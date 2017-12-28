إدارة “كهرباء لبنان”: لتأمين سير المرفق العام ولو بالحدّ الأدنى

أصدر مجلس إدارة “مؤسسة كهرباء لبنان” بياناً أشار فيه إلى أنّه “نظراً لاستمرار نقابة عمال ومستخدمي مؤسّسة كهرباء لبنان في إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي، عقد مجلس إدارة المؤسّسة جلسة استثنائية مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/12/2017 في حضور المدراء في المؤسّسة والنقابة، حيث تمّ البحث في هذا الموضوع في محاولة للحدّ من التداعيات السلبية للإضراب والحفاظ، ولو بالحد الأدنى، على تسيير المرفق العام وتأمين الخدمات إلى المواطنين واستمرار التغذية بالتيار الكهربائي”.

وتمنّى المجلس “بإجماع أعضائه على نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الدعوة إلى تأمين سير المرفق العام في المؤسّسة، ولو بالحدّ الأدنى اللازم، بغية التمكّن من تأمين الخدمات إلى المواطنين واستمرار التغذية بالتيار الكهربائي لا سيما مع اقتراب عيد رأس السنة الميلادية، وكي تتمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها في حدّها الأدنى والحفاظ على التدفق النقدي إلى صناديقها، وذلك ريثما تفضي المفاوضات التي تجريها النّقابة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير المال إلى نتيجة إيجابية في ما يتعلّق بمطالبها بشأن تعديل سلاسل رواتب عمال ومستخدمي المؤسسة”.