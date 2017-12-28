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المشنوق يطالب بإقالة باسيل.. “هذا معيب”!

منذ 7 ساعات
وكالات

غرَّد الوزير السابق محمّد المشنوق عبر حسابه الخاص على “تويتر”، رداً على كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لقناة “الميادين” عن إسرائيل، قائلاً: “إذا كان جبران باسيل لا يجد اختلافاً ايديولوجياً مع إسرائيل ويطالب بالأمان لها فإنّ على مجلس الوزراء أن يقيله لأنّه يخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي”، سائلاً: “هل يكون ما قاله إخباراً للقضاء؟ هل هذا هو موقف لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيب..!”.

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