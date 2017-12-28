جريدة “الاتحاد” تكشف اسباب التوقف عن الصدور

بعد القرار الذي إتخذه رئيس تحرير صحيفة “الاتحاد” مصطفى ناصر، بإقفال الصحيفة وإبلاغ جميع موظفيها أنّ اليوم سيكون العدد الأخير للصحيفة.

إعتذر ناصر من القراء وكتب في الصفحة الاولى، تحت عنوان “الاتحاد تحتجب” الاتي:

“تعتَـذِرُ إدارةُ جريـدة “الاتحاد اللبناني” من القـراء الكـرام، عن قرار التوقـف عـن الصـدور بسـبب التعثـر المالي وبعض الظــروف السياســية الخاصــة. ويُشَــرِّفُ “الاتحاد” أنهــا بنت جمهورا واســعَ الانتشار خلال فترة شهرين من الصدور. وتأســفُ لعــدم اســتطاعتِها تطويــر هــذا المشروع الــذي ننتمــي نحــن وكتابنــا وقراؤنــا إليــه. كنــا نتمنــى أن نســتفيد مــن حريــة غامــرة لهــذا الوطــن لبنــان، أكثــر وأكثــر. إلا أن الظــروف القاهــرة التــي ذكرنــا أعــلاه كانــت أكبــر مــن قدرتنــا علــى الاســتمرار. نشكر كل من دعم وكتب وقرأ “الاتحاد”. مع فائق التقدير”.

وتجدر الاشارة هنا، الى ان الصحيفة صدرت حديثا قبل نحو شهرين، وأسباب الاقفال ليست مادية.

المصدر: ليبانون ديبايت