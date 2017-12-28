قوى الأمن ترفع جهوزيتها لليلة رأس السنة.. وهذا ما طلبته من المواطنين

أصــدرت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي، شعبة العلاقــات العامـة بياناً أشارت فيه الى انها رفعت جهوزيتها لليلة رأس السنة، ودعت المواطنين الى الالتزام بارشاداتها.

وجاء في البيان: “لمناسبة رأس السنة الميلادية، رفعت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نسبة الجهوزية في قطعاتها العملانية الى 100 % وجمدت المأذونيات، وقررت تكثيف تواجد عناصرها على الطرقات العامة للحفاظ على أمن المواطنين والسهر على راحتهم، وتسهيل حركة المرور بشكل خاص أمام دور العبادة والمطاعم والنوادي الليلية والمراكز التجارية وغيرها من المرافق التي تتركّز فيها أماكن السهر وتشهد حضوراً كثيفاً للمواطنين، وسيصار الى تسيير دوريات بهدف تخفيف السرعة على الاوتوسترادات، وتكثيف عمل رادارات السرعة الزائدة وحواجز فحص نسبة الكحول في الدم وإقامة الحواجز الظرفية الثابتة والمتحركة على جميع الاراضي اللبنانية، وإطلاق أكبر عدد ممكن من الدوريات للعناصر المدنية.

وللمناسبة تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام احترام القوانين والتحلي بروح المسؤولية والاخلاقية والابتعاد عن التصرفات السيئة وغير الحضارية ولا سيما منها إطلاق النار في الهواء الذي غالباً ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى، وأيضاً التقيد بقانون السير وبخاصة:

_ عدم القيادة تحت تأثير الكحول.

_ القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السرعة المسموح بها.

_ وضع حزام الأمان.

_ عدم استعمال الخلوي في أثناء القيادة.

_ عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.

لذلك يرجى التقيّد بتوجيهات قوى الامن الداخلي والاتصال على الرقم 112 بحال تعرّضهم أو مشاهدتهم لأي طارئ.