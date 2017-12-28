كيلومتر بساعة… هالقدّ كتير!!!

لن نقف بالصف وننضم إلى جوقة “النقاقين”، الذين لا يعجبهم عجب حتى الصيام في رجب، ولا يرون النصف الملآن من الكوب، ويخصّصون معظم أوقاتهم لتوجيه الإنتقاد إلى الدولة.

ولكن الوضع لم يعد يُطاق، وقد يكون “نق النقاقين” في هذا المجال مقصرًّا، خصوصًا أن ما نشهده هذه الأيام من إزدحام غير طبيعي للسير في الأماكن التي تكثر فيها الأسواق التجارية ليس بالأمر الصحي، مع العلم أن أصحاب المحلات التجارية يشكون هذه الأيام من قلة الشارين قياسًا إلى السنوات الماضية في مثل هذه الأوقات.

فهل يعقل أن يستغرق إجتياز كيلومتر واحد لأكثر من ساعة من الزمن الضائع في بلد الفرص الضائعة، مع ما يرافق هذه المسافة القصيرة والوقت الطويل من رشقات لا تتوقف من كل أنواع وأشكال المسبات، وتحميل “الدولة”، بالمجهول، مسؤولية تلف الإعصاب.

فإذا كان أصحاب المحلات يشكون قلة البيع فنسأل: إلى أين يتهافت كل هؤلاء الناس، ولماذا كل هذه العجقة التي تحتاج إلى “زلط” كمية لا بأس بها من الأقراص المهدئة.

المصدر: لبنان24