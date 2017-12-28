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منخفض جوي يضرب لبنان ليلة رأس السنة.. إليكم التفاصيل!

منذ 2 ساعتين
وكالات

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا خفيفا سيضرب لبنان ما بين اليوم الاخير من سنة 2017 حتّى الثاني من كانون الثاني 2018.

وفي تفاصيل الايام المقبلة، ورد الآتي:

* الجمعة 29/ 12/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و25 درة ساحلاً.

* السبت 30/ 12/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 15 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً مع احتمال لهطول امطار متفرقة.

* الاحد 31/ 12/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر.

* الاثنين 1/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً، وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* الثلاثاء 2/ 1/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* الاربعاء 3/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.

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