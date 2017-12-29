إرهابيان شاركا في معركة عرسال.. هذا مصيرهما

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم قرارين اتهاميين بجرم الارهاب. اتهم في القرار الاول السوري الموقوف احمد علي صديق بجرم الانتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في القتال ضد الجيش في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وذلك سندا الى المواد 345 و549 و549/201 و 569 عقوبات والمواد 143 و144 و157 قضاء عسكري والمادتين 72 و73 أسلحة والمادتين 5 و 6 من قانون 1/11/1058.

واتهم صوان في القرار الثاني السوري الموقوف محمد احمد عمار بجرم الانتماء الى تنظيم داعش في عرسال وتقديم خدمات لوجستية لعناصره، وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 1/11/1958 وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.