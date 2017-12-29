انتشار أمني ومطاردة بوليسية.. ماذا جرى في جبيل؟

سُجّلت حالة من البلبلة في منطقة جبيل نتيجة انتشار فجائي لعناصر امنية في معظم الشوارع دون معرفة الاسباب.

مصادر أمنية كشفت لموقع “رادار سكوب”، عن تقاطع معلومات بين مختلف الاجهزة الامنية حول هوية عصابة تاتي الى جبيل بسيارات مستأجرة لتقوم بسرقة السيارات من المنطقة عبر كسر زجاجها. وبناء على المعطيات المتوافرة انطلقت الاجهزة الامنية في عمليات المراقبة، حيث تمكنت من رصد العصابة ومطاردتها داخل احياء جبيل.

وقد لوحظ الدقة في التنسيق وفي توزيع المهام بين عناصر مديرية المخابرات الذين شاركوا في المطاردة والتي اسفرت عن توقيف شخصين من أبرز أفراد العصابة وتم اقتيادهما الى مركز المخابرات في الجيش اللبناني.

المصدر: رادار سكوب