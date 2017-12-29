بالفيديو: اعتداء دامٍ في نيو روضة.. ضرب طليقته وهشّم وجه شقيقها

نشرت صفحة “وينية الدولة” عبر حسابها على موقع “فايسبوك” مقطع فيديو قالت انه لإشكال دموي وسط الشارع وقع في منطقة نيو روضة.

ويظهر في الفيديو رجلاً وهو يضرب رجلاً آخر وسط شارع مكتظ بالسكان، فيما روت الصفحة في الفيديو أن الرجل الذي بدأ بالضرب توجه إلى منزل طليقته السورية في منطقة نيو روضة وضربها على خلفية الانفصال والطلاق منه، وعندما اقترب شقيقها للدفاع عنها هجم عليه وضربه بآلة حادة فهشم رأسه ووجهه، بحسب ما اشارت “وينية الدولة”.

وظهر في الفيديو ايضاً شاب يعمل “ديليفري” تدخل لحل الخلاف. كما طرح الفيديو قضية السوريين في لبنان وحالهم، خصوصاً الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية ما قد يؤثر على حياتهم في حال تعرضوا إلى اي حادث.

للاطلاع على التفاصيل شاهد الفيديو.