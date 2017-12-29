بالفيديو: مشاهد تسميم الكلاب تغضب الناشطين.. والبلدية توضح!

أشعلت مقاطع فيديو تقشعرّ لها الأبدان مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت كلاباً شاردة في منطقة الغبيري وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة تسميمها، حيث اتّهم الناشطون بلدية الغبيري بأنّها المسؤولة عن تسميمها وعن قتلها بهذه الطّريقة اللاإنسانية.

رئيس بلدية الغبيري معن خليل عبّر في حديث لإذاعة “جرس سكوب” عن استنكاره وشجبه لما حدث واصفاً إياه بـ”العمل اللاحضاري”، موضحاً أنّ “هذا العمل قام به 4 من موظّفي الشؤون الصحية خلافاً لتعليمات المسؤولين”، لافتاً إلى أنّه “تمّ إيقافهم عن العمل فوراً”.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي ملأت وسائل التواصل، الكلاب وهي تنازع وتلفظ أنفاسها الأخيرة على الطّرقات والأرصفة، وهو ما أغضب المواطنين والناشطين في مجال حقوق الحيوان، نظراً لقساوة المشاهد وما تسبّبه من ألم وأذى إذ تغيب كلّ مظاهر الإنسانية عنها، واعتبر الناشطون أنّ ما يحدث هو جريمة موصوفة.