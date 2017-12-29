بعد اختبائه في قن الدجاج.. الديدي في قبضة القوى الامنية

بعد عملية متابعة حثيثة ورصد دقيق تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب اليوم الجمعة وفي منطقة حارة صيدا من توقيف المدعو “محمد ز.” والمعروف بإسم ”الديدي” (مواليد 1988 ) والمطلوب بمذكرات عدة بجرم ترويج والاتجار بالمخدرات. وسبق توقيف المذكور مطاردة له من قبل قوة من مكتب المخدرات تخللها إطلاق نار بعد محاولته الفرار عبر سطح احد المنازل واختبائه في “خم” للدجاج .

المفارقة ان جرائم المذكور في ترويج المخدرات لم يسلم منها بيته حيث سبق وان اعترفت عليه طليقته ” ع. ن.” وزوجته الحالية “ر.ك.” بأنه هو من قادهما الى تعاطي الهيرويين ، ثم الى السجن قبل ان تخرجان منه لكنهما لم تخرجا بعد من تأثير الإدمان .

وبوشر التحقيق مع الموقوف تحت إشراف القضاء المختص.