بعد شهر “الشح”.. أمطار ليلة رأس السنة ومنخفضات من أوروبا مع بداية 2018

ذكر الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على موقع “فيسبوك” ان المرتفع شبه مداري ما زال ناشطاً حتى ظهر يوم السبت فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويؤثّر على لبنان وسوريا بطقس دافئ نهاراً، بانتظار تمدّد تأثير المنخفض الإيسلاندي نحو اليونان وإيطاليا صباح اليوم الجمعة فتصل فوق البحر المتوسط بقيم متدنية تصل الى 1007hpa وسوف تساهم رياح الآزوري التي ستهب نحو الشرق، بدفعها نحو لبنان والجوار اعتباراً من مساء السبت، ومن المنتظر ان تترافق هذه الرياح، التي ستمرّ في اجواء الكتلة القطبية فوق المتوسط، بتراجع درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين. يبقى المرتفع الآزوري متمركزاً فوق شمال غرب افريقيا لينتقل نشاطه نحو شرق الأطلسي.

إذا شهر كانون الأوّل الذي سجّله التاريخ “بشهر الشحّ”، كما يقول الأجداد، وقلّة الأمطار، سيودعنا بأيام ممطرة ستترافق مع وصول منخفضات اخرى من وسط أوروبا في الأسبوع المقبل، ومع بداية العام الجديد.

أمّا طقس يوم السبت، فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة. يتحوّل الى غير مستقر مساءً بحيث تتساقط امطار ساحلية متفرّقة تترافق مع اشتداد بسرعة الرياح، وتهيئ وصول المنخفض الجوي الذي يضرب اليونان اعتباراً من بعد ظهر يوم الأحد

الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 7 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 6 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية قبل الظهر تنقلب بعد الظهر الى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: بين 45 و 60%