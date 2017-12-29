توقف قلب جوزف نتيجة ضعف رئتيه… متى يصبح H1N1 قاتلا؟

ليلي جرجس – النهار

بعد خبر وفاة جوزف عبد النور (48 عاماً) بعد إصابته بالـ H1N1، تعود إلى الواجهة اشكالية هذا الفيروس ومدى خطورته على صحة المريض. متى يصبح هذا الفيروس قاتلا؟ وما هي المضاعفات التي تهدد حياة المريض كما جرى مع جوزف؟

عانى جوزف من الرشح البسيط، حالة طبية بديهية وطبيعية في هذا الفصل. لم يكن هناك من داعٍ للقلق. رشح وضيق تنفس اعراض رافقته لثلاثة ايام قبل ان يزور الطبيب. لكن الأخير طلب منه الدخول الى المستشفى من دون تأخير ، وبعد ان رفضت مستشفيات عدة في بيروت والشمال استقباله تحت ذريعة عدم توفر أسرّة في العناية الفائقة، أُدخل الى مستشفى المنلا في طرابلس.

حالة الوفاة تطرح مجدداً إشكالية الفيروس وتفسيره طبياً. فكيف يُفسر الاختصاصي في امراض الرئة جورج خياط ما جرى مع جوزف؟ وما هي المضاعفات الخطيرة التي تهدد حياة المريض؟

توقف القلب…ECMO لا تنفع دائماً

يؤكد خياط ان “فيروس H1N1 هو نوع من الرشح لا يؤثر على جميع المرضى بالدرجة نفسها. يتسبب الفيروس عندما يضرب الرئة بردة فعل، ولا يكون لردة الفعل هذه أي حل طبي. في الرئة هناك دم وهواء ووظيفة الرئة تمرير الاوكسيجين الى داخل الرئة واخراج ثاني أكسيد الكربون الى الخارج. هذا الفاصل يتحكم به غشاء داخلي يمنع وصول الماء في شرايين الرئة الى داخل الرئة. إذا ان التهاب الرئة ممكن ان يؤدي الى هذه الحالة، لاسيما اذا كان الالتهاب فيروسياً، لأن معظم الفيروسيات لا علاج فعالاً لها”.

ان الالتهاب القوي من شأنه ان يُضعف الرئة، ويُسبب ردّات فعل مختلفة وفق كل مريض. هذه المضاعفات تزيد وتصبح خطيرة عندما يكون المريض متقدماً في العمر، أو يعاني من أمراض مزمنة كالسكري، الضغط ومشاكل في القلب…” ويشرح خياط قائلا “إن الالتهاب أنهك الرئة ولم يعدّ يصلها الأكسيجين ما أضعف عضلة القلب وتسبب بتوقفه. ويجب الاشارة الى ان الـ Ecmo ليس علاجاً لإلتهاب الرئة، وانما تعويض مساعد (تنفس اصطناعي) الى حين استرجاع الرئة عافيتها وصحتها. هي لا تعالج الرئة وإنما مساعدة المريض على تمرير هذه الفترة وأحياناً تفشل في دورها حسب حالة المريض”.

لا علاج لها للفيروسات

ويشرح ان فيروس الـH1N1 لم يتغيّر لكن ردّة فعل الناس تجاهه اختلفت. في الماضي أثار هذا الفيروس هلع الناس بطريقة غير طبيعية، لكن الحقيقة انه فيروس كسواه يمكن ان يمرّ مرور الكرام في حياة بعض المرضى ويسبب الوفاة لبعض الأشخاص حسب وضعهم الصحي العام. ليس هناك قاعدة عامة، وإنما لكل حالة خصوصيتها. تتوفر اليوم إمكانيات علاجات اكثر من الماضي، لكن هذه العلاجات غير قادرة على التنبؤ بالمضاعفات التي قد تحصل. المشاكل الناتجة عن التهاب الرئة لا يمكن لأحد التعرف إليها أو توقّعها، لذلك نعمد إلى ضبط هذه المضاعفات قدر المستطاع، ولكن نعجز عن منعها.

من هنا يشدد على “اهمية اللقاحات لتخفيف من حدّة المضاعفات، لاسيما عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرئة او كبار السن او المدخنين. صحيح ان اللقاح لا يمنع الاصابة بالفيروس، لكنه يخفف من المضاعفات واعراضها. في ظل موجة الفيروسات، يجب عدم اهمال اي عارض لاسيما الحرارة المرتفعة لأكثر من 3 ايام وضيق التنفس واستشارة الطبيب فورا. كما يجب الوقاية من خلال اللقاحات، لأنه للأسف في كثير من الحالات الفيروسية ليس هناك علاج لها”.