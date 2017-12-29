“حرامي الأشرفية” بقبضة “المعلومات”.. اليكم التفاصيل

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشارت فيه الى أنه “بعد ورود خبر على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن شخص دخل محلاً تجارياً في محلة الاشرفية، وسرق منه احدى السلع وادعى انه اشتراها، ثم قام باستبدالها بثمنها بذريعة انه يريد اخرى”.

“بنتيجة المتابعة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من معرفة هوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى: “ع. م.”، مواليد عام 1988، لبناني”.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الاشرفية في وحدة شرطة بيروت، اعترف بما نسب إليه.

وقد تبين انه من اصحاب السوابق بجرائم: خطف واغتصاب قاصر وتهديد وازعاج وسرقة بطريقة احتيالية.

اودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على اشارته.