سرقة 30 ألف دولار من شركة شحن.. و”المعلومات” بالمرصاد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ الآتي: “بتاريخ 26/12/2017 ادعى أصحاب شركة شحن في محلة البسطا التحتا ضد مجهولين بجرم سرقة خزنتيها وبداخلهما ما قيمته حوالي 30.000 $.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها وتحرياتها، وتمكنت في أقل من 24 ساعة وفي عملية نوعية ومتزامنة، من كشف هوية أفراد العصابة المشتبه بهم وتوقيفهم، بتاريخ 27/12/2017 في حي اللجا ومقرّ الشركة المدعية، وهم كل من:

– م. خ . (مواليد عام 1989، لبناني).

– ع. ش. (مواليد عام 1990، لبناني).

– ع. ن. (مواليد عام 1993، لبناني).

بتفتيش منازلهم تمّ ضبط: 35 مليون وأربعماية ألف ل. ل، و5 آلاف دولارٍ أميركي، و طوابع بقيمة مليون ل.ل. إضافة الى مستندات عائدة للشركة.

بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم أقدموا فجر تاريخ 24/12/2017 على سرقة خزنتي الشركة التي يعمل فيها الموقوف الثالث بصفة محصل أموال.

وقد تبين أن الموقوف الأول هو الرأس المدبر للعملية، وهو مطلوب للقضاء بموجب 9 مذكرات عدلية بجرائم احتيال وشيكات بلا مؤونة”.