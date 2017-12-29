هل هدّد الموساد باسيل؟

رأت أوساط سياسية أنّ دور البطولة الذي قام به وزير الخارجية جبران باسيل في المحافل الدولية، وتحديداً الجامعة العربية دفاعاً عن مدينة القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، لم يخرج بعد من صالات العرض، حتى ظهر في فيلم آخر مناقض تماماً، علماً أنه تمّ تصوير الأخير في عقر دار المقاومة للعدو الإسرائيلي.

وتساءلت الأوساط عن السبب الذي دفع باسيل إلى إعطاء إسرائيل حق الوجود عبر قناة “الميادين”، ساخراً: “هل هدد الموساد باسيل بشن حرب على لبنان؟”، باعتبار أنه يبرّر دائماً أفعاله انطلاقاً من الحفاظ على استقرار البلاد.

المصدر: ليبانون ديبايت