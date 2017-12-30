أبو فاعور: الرئيس نبيه بري محق!

أشار النائب وائل ابو فاعور الى انه “بالنسبة الى موضوع البطاطا والكميات التى لم تدخل الى الاردن قبل تصديرها الى العراق، تحتاج الى مساعدة الدولة بسبب الخسائر الكبيرة التى تكبدها المزارعون وهي تؤثر على حياة عدد كبير من العائلات خاصة في البقاع”، داعيا الجهات المعنية الى التعويض على مزارعي البطاطا”.

ولفت أبو فاعور خلال مؤتمرا صحافيا في مكتبه في راشيا الى أن “مزارعي العنب يشكون من عدم السماح لهم بتصدير انتاجهم الى السودان، داعيا الى “الطلب من الدولة السودانية السماح بإدخال العنب اللبناني الى الاسواق السودانية”.

وأكد ان “وزارتي الزراعة والاقتصاد، كما الدولة اللبنانية معنيون بايجاد حل لهذه المشكلة خلال الشهر المقبل، محذرا من “كارثة زراعية جديدة”.

وردا على سؤال يتعلق بالتعيينات دعا الى “ابقاء الجيش بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، محذرا من “ادخاله في الصراعات السياسية”، معتبرا أن “الرئيس نبيه بري محق بالنسبة لهذا الموضوع”.

وقال: “علمت من الرئيس سعد الحريري ان لديه مبادرة، وسيجري اتصالات مع المعنيين للخروج من هذا المأزق، كي لا يبقى في دائرة التصعيد والتصعيد المتبادل”.