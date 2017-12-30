بالأيام: أمطار وثلوج وبرد.. وتنبيه لهذه المناطق ليلة رأس السنة!

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن طقس اليوم السبت سيكون متقلبا مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً، وسط احتمال لهطول امطار متفرقة خفيفة.

ونبّهت المصلحة من احتمال تساقط ثلوج خفيفة ليلة رأس السنة على ارتفاع 1400 متر، لذا يطلب الانتباه خاصة على طرقات ضهر البيدر وترشيش وفاريا والارز واللقلوق.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة، ورد الآتي:

* الاحد 31/ 12/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و18 درجة ساحلاً وسط احتمال لهطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر.

* الاثنين 1/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجة بقاعاً و18 درجة ساحلاً وسط احتمال لهطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* الثلاثاء 2/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و19 درجة ساحلاً وسط احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة خفيفة.

* الاربعاء 3/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً وسط احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة خفيفة.

* الخميس 4/ 1/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً مع امطار متفرقة وبرق ورعد وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* الجمعة 5/ 1/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً مع امطار متفرقة وسط احتمال تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* السبت 6/ 1/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً مع امطار متفرقة وسط احتمال تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.