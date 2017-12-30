لتجنّب الكوارث ليلة رأس السنة في لبنان.. اقرأوا هذا الخبر

دعت “اليازا” المواطنين سائقين ومشاة، إلى “عدم تحويل بهجة العيد إلى كوارث مرورية، لأن العام الحالي قد شهد الكثير من المآسي على الطرق اللبنانية، حيث سجل سقوط الارقام الهائلة لعدد القتلى والاصابات”.

لذلك، تطلب من جميع مستعملي الطرق توخي الحذر والتحلي بالقيادة الهادئة والالتزام باستعمال حزام الأمان واتباع الارشادات الاحترازية الآتية:

أولا: عدم الإفراط في تناول الكحول لسائقي المركبات على أنواعها، لأن إرتباط الأعياد وبخاصة عيد رأس السنة بالكحول لدى بعض المواطنين قد جعل هذه المناسبة سببا لوفاة خيرة الشباب على الطرق.

ثانيا: التذكير بضرورة انتداب سائق من كل مجموعة ليلتزم عدم تناول الكحول قبل القيادة، وذلك لتحقيق عودة آمنة أو استعمال سيارات الأجرة.

ثالثا: مطالبة قوى الأمن الداخلي بقمع مخالفات الكحول في حال تجاوزت كمية الكحول نصف غرام في ليتر الدم، وتذكير المواطنين بأن قانون السير يجيز لقوى الأمن الداخلي تطبيق قانون السير على الجميع من دون أي استثناء.

رابعا: ضرورة استعمال حزام الأمان في جميع المقاعد من دون استثناء، وبخاصة في المقعد الأمامي إلى جانب السائق.

خامسا: أهمية جلوس الاطفال حتى الثامنة في كرسي الأمان.

سادسا: إن الإرهاق الجسدي الناتج عن كثرة التنقلات في فترة الأعياد قد يؤدي الى تزايد في عدد حوادث السير، ولذلك يجب الانتباه من أخطار التعب الشديد الناتج عن سهرة رأس السنة المميزة بامتدادها لفترة طويلة.

سابعا: تذكير أهل وأصدقاء الشباب ما بين عمر 16 و 27 سنة الى ضرورة لفت نظر هؤلاء الشباب بشكل هادىء الى الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء القيادة وبخاصة في مناسبة الأعياد المجيدة وفي ليلة رأس السنة بالذات، بالإضافة الى تذكير الأهل بالمسؤولية القانونية والمعنوية لإقدام أولادهم ما دون الثامنة عشرة على قيادة المركبة.

ثامنا: دعوة مختلف وسائل الإعلام الى ضرورة تذكير المواطنين بمخاطر القيادة ليلة رأس السنة، وذلك لتلافي الحوادث التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الليلة في حال عدم الالتزام بقانون السير وبارشادات السلامة العامة.

كما تذكر “اليازا” المواطنين الإلتزام التام بإرشادات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني. وتذكر أيضا بصيانة المركبات قبل فصل الشتاء وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون السهر في المناطق الجبلية حيث تصعب الرؤيا وغالبا ما يتكون الجليد في ساعات الفجر الأولى التي تترافق مع عودة الشباب من سهرة رأس السنة.