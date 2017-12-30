منخفض جديد يضرب لبنان والثلوج قادمة.. هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة!

مواكبة لحالة الطقس ليلة رأس السنة وفي إطار حرصه على تزويد متابعيه بالمعلومات اللازمة في هذا الإطار تجنباً لأي حوادث، التقى “لبنان 24” برئيس الفرع المناوب في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي أسامة أبو خشفة، الذي أوضح أن لبنان يتأثر بمنخفض جوي بدءاً من ظهر الأحد وتصل ذروة الأمطار بعد منتصف الليل، مترافقاً مع رياح تصل سرعتها إلى سبعين كيلومترًا في الساعة.

وأشار إلى أنّ المنخفض يستمر يوم الإثنين على أن ينحسر بدءاً من الثلاثاء.

وحذر أبو خشفة من الإنزلاقات في المناطق الجبلية، حيث تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 1500 متر.

المصدر: لبنان24